البورصة السعودية تتراجع 0.2% بالرغم من ارتفاع السيولة

أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسي، تعاملات اليوم الاثنين، على تراجع متأثرا بخسائر قطاعي "البنوك" و"المواد الأساسية" القياديين، مسجلا أعلى سيولة في 30 جلسة، وبالمثل عاود مؤشر السوق الموازي- نمو تراجعه بختام التعاملات.





وتراجع المؤشر العام للسوق "تاسي" بنسبة 0.2%، فاقدا 18.14 نقطة، لييهبط لمستوى 8448.48 نقطة.





وارتفعت السيولة بالسوق إلى 4.05 مليار ريال (أعلى سيولة في أكثر من شهر ونصف وبالتحديد في 30 جلسة عمل) مقابل 2.83 مليار ريال في الجلسة الماضية.





وبلغت كميات التداول 160.8 مليون سهم، مقارنة بـ 104.96 مليون سهم بالجلسة الماضية.





وغلب اللون الأحمر على أداء أغلب القطاعات بختام التعاملات بمقدمة "الخدمات التجارية" بنسبة 3.9%، يليه "الإعلام" بنحو 2.3%، كما تراجع كلا من "البنوك" و"المواد الأساسية" 0.12% لكل منهما.





وفي المقابل، اقتصرت الارتفاعات على 5 قطاعات، أبرزها "الاتصالات" بمكاسب تقارب 1%.





وتصدر سهم "أمانة للتأمين" التراجعات بنحو 8.5%، فيما حل "كيان" بمقدمة الارتفاعات بـ 6.2%.





واستحوذ سهم "كيان" على التداولات بسيولة بقيمة 818.46 مليون ريال (تمثل 20.2% من إجمال سيولة السوق خلال الجلسة)، والكميات بـ 44.98 مليون سهم.





وعلى جانب السوق الموازي- نمو تراجع بنسبة 1.6%، فاقدا 44.91 نقطة، لينخفض لمستوى 2787.62 نقطة.





وبلغت السيولة 1.18 مليون ريال مقابل 634.62 ألف ريال في الجلسة الماضية، وذلك بالتداول على 83.4 ألف سهم مقارنة بـ 42.7 ألف سهم بتعاملات الأحد.





وتصدر "الصمعاني" تراجعات الموازي بنسبة 4.1%، و"بحر العرب" الارتفاعات بـ 6.3%.





وسيطر "بحر العرب" على التداولات بسيولة قيمتها 488.5 ألف ريال، وبكميات 42.03 ألف سهم.





وفي جلسة الأحد، تمسك المؤشر العام للسوق السعودي، باللون الأخضر في ظل أداء إيجابي لقطاعي المواد الأساسية، والبنوك، القياديين، مقلصا مكاسبه، بنهاية الجلسة، بضغط من قطاع الاتصالات.