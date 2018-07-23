اتحاد بسيون يضم "المصري" لموسمين

حصل نادي اتحاد بسيون بقيادة مصطفي أبو إسماعيل علي توقيع اللاعب أحمد مصطفي "المصري" لاعب قلين لمدة موسمين لتعزيز صفوف الفريق استعدادا لدوري القسم الثالث.

حضر اللاعب الي مقر النادي، وتم الاتفاق علي بنود العقد وقام بالتوقيع في حضور ممدوح عقاب رئيس النادي، رضا زرير مدير الكرة، اسماعيل خضر اداري الفريق.

وكشف زرير عن الصفقات الرسمية حتي الأن والتي تم التعاقد معهم، وهم ممدح رزق مهاجم بيلا، وأحمد المصرى مهاجم شباب قلين، أاحمد طايل حارس شباب قلين، محمود عبد القادر، ومحمد على لاغبا الزعفران، ومحمود هاشم الترجى بمطروح، وكريم مجدى قوص قنا، وأحمد ناجي.