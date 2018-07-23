حملة أمنية مكبرة بالفيوم تضبط 6 متهمين بحوزتهم أسحلة نارية وذخائر

تمكنت حملة أمنية مكبرة، شنتها مديرية أمن الفيوم على مراكز المحافظة من ضبط 6 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية وذخائر.



تلقى اللواء خالد شلبى،مدير أمن الفيوم، إخطار بتمكن حملة أمنية مكبرة من القبض على "محمد.ى.م" 45 سنة سائق ومقيم قرية الغرق سبق إتهامه فى 4 قضايا ومطلوب التنفيذ عليه فى 3 قضايا، وبحوزته فرد خرطوش عيار16، و"سعيد.ح.ص" 34سنة" عامل، ومقيم قرية دفنو وسبق إتهامه فى قضيتين ومطلوب التنفيذ عليه فى قضيتين، وبحوزته فرد خرطوش عيار 16، و"ياسر.م.ع" 35 سنة فلاح، ومقيم قرية النزلة وبحوزته فرد خرطوش عيار 16، و"دسوقى.ز.م" بالمعاش ومقيم مركز ابشواى ضبط وبحوزته فرد خرطوش عيار16، و3 طلقات من ذات العيار،و"أحمد ه أ" 45 سنة عامل ومقيم ترسا مركز سنورس، وبحوزته فرد خرطوش عيار16، و"جمعة ص ع" 31 سنة عامل، ومقيم قرية قصر رشوان، وسبق إتهامة فى قضيتين سلاح ومخدرات وبحوزته فرد خرطوش عيار16، وطلقة من ذات العيار.



وتم تحرير محاضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

