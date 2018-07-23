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الشرعية اليمنية تسيطر نارياً على مركز مديرية باقم

الإثنين 23/يوليه/2018 - 04:04 م
الشرعية اليمنية تسيطر نارياً على مركز مديرية باقم
المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية
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وكالات
 

قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية، العقيد تركي المالكي، الاثنين، إن قوات الشرعية تواصل تقدمها في مختلف الجبهات باليمن، مشيرا إلى السيطرة ناريا على مركز مديرية باقم.

 

وأضاف المالكي خلال مؤتمر صحافي، الاثنين، في الرياض، أن هناك جهودا جبارة من مركز الملك سلمان لتأهيل الأطفال الذين جندتهم ميليشيات الحوثي.

 

وقال المالكي إن الجهود متواصلة لنقل أطفال اليمن من المتارس إلى المدارس.

 

ولفت إلى أن قوات الشرعية تواصل تقدمها بكافة الجبهات في تعز.

 

وعرض المتحدث باسم التحالف مقاطع فيديو لاستهداف ومهاجمة نقاط إمداد وتجمعات لعناصر ميليشيات الحوثي.

 

المزيد عن: مركز مديرية باقم حوار أكبر اليمن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية
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