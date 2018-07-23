منى عبد الغني: أعتبر "فوق السحاب" محطة مهمة في حياتي الفنية

أعربت الفنانة منى عبد الغنى، عن سعادتها الكبير بالنجاح، الذى حققته في آخر أعمالها الفنية سواء الدرامية المتمثلة فى مسلسل "فوق السحاب" بطولة النجم هانى سلامة وإخراج رؤوف عبد العزيز وتأليف حسان هشان أو الغنائية الممثلة فى طرح ألبومها الجديد "بطمن على"، مؤكدة رضاءها التام عن نجاح الألبوم وردود الأفعال، التى حققتها، خاصة فى ظل حرصها من خلاله على تقديم العديد من الرسائل المحترمة للأسرة المصرية ما بين رسائل عن بر الوالدين ورفض الكذابين ونصائح الأم لابنتها وغيرها العديد من الرسائل المؤثرة والهادفة لدى الجمهور.





وكشفت منى أنها تعتبر مسلسل "فوق السحاب" بمثابة محطة مهمة فى حياتها الفنية خاصة فى ظل حرصه على تقديم العديد من الرسائل الهادفة والمهمة ليس لدى المشاهد المصرى فحسب بل كل الوطن العربى، مشيرة إلى أنها إلى جانب ذلك تشرف بالعمل مع فريق عمل محترم ومميز كالنجم هانى سلامة والمخرج رؤوف عبد العزيز وشركة الإنتاج سينرجى لمالكها تامر مرسى والذى سعى جاهدا لتوفير كل متطلبات العمل لخروجه بالشكل الذى شاهدة الجمهور.





يشار إلى أن مسلسل "فوق السحاب" عرض رمضان الماضى بالقنوات الفضائية وحقق نجاحا كبيرا ومن بطولة هانى سلامة وإبراهيم نصر ومنى عبد الغنى ونهال عنبر وعفاف شعيب واللبنانية ستيفانى صليبا وهبة عبد الغنى وميرنا نور الدين وشادى ألفوس وتونى ماهر وعزة مجاهد ووائل عبد العزيز وأمير شاهين وآخرين، وتأليف حسان دهشان، للمنتج الكبير تامر مرسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز.