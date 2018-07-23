احتجاجات ولافتات غاضبة رفضا لزيارة أمير قطر في لندن

بدأ أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني زيارة إلى بريطانيا وسط احتجاجات على دعم بلاده للإرهاب.



ويعتزم معارضو الزيارة تنظيم احتجاج أمام البرلمان البريطاني حيث من المقرر أن يلقي تميم كلمة في وقت لاحق اليوم الأثنين.



واستخدم البريطانيون هاشتاج #OpposeQatarVisit على تويتر منذ وصول الحاكم القطري إلى لندن يوم الأحد.



وفي الوقت نفسه ظهرت لافتات على طرق رئيسية في لندن تدين الزيارة التي من المقرر أن يلتقي فيها تميم مع رئيسة الوزراء البريطانية "تيريزا ماي" ومسؤولين حكوميين آخرين.



وتقول إحدى اللافتات: "إذا اتهم بلد ما بدفع مليار دولار في فدية إلى الجماعات الإرهابية... فلماذا تنشر الحكومة البريطانية السجادة الحمراء لأمير قطر؟"



وتتهم قطر بتمويل الجماعات الإرهابية في المنطقة العربية بما في ذلك العراق وسوريا والمملكة العربية السعودية والبحرين وليبيا ومصر.



وكشفت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) مؤخرا عن أدلة جديدة تظهر أن مليار دولار دفعت فدية من قبل الدوحة للإفراج عن 28 قطريًا تم خطفهم في العراق وقدمت لتمويل الإرهاب.



واحتجاجًا على زيارة تميم إلى بريطانيا، كتبت عدة مجموعات حقوقية لماي، طالبة منها مناقشة دعم قطر للجماعات الإرهابية مع الأمير أثناء اجتماعهم، فضلًا عن إساءة استخدام العمال في البلاد.



"الرسالة التي تم إرسالها إلى رئيسة الوزراء البريطانية تشرح كيف تعرض العديد من العمال الأجانب للإساءات من قبل السلطات القطرية، لكن مرتكبيها لم يواجهوا العدالة".



