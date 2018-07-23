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أشرف صبحي يستقبل الفوج الأول من أبطال مصر بدورة الألعاب الأفريقية بالجزائر (صور)

الإثنين 23/يوليه/2018 - 03:56 م
أشرف صبحي يستقبل الفوج الأول من أبطال مصر بدورة الألعاب الأفريقية بالجزائر (صور)
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دينا نبيل
 


استقبل عصر اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الفوج الأول من بعثة مصر المشاركة في دورة  الألعاب الأفريقية للشباب بالجزائر، وتضم منتخبات "الجمباز، التايكوندو، رفع الأثقال، والقوس والسهم". 

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بهذا الانجاز الأفريقي الكبير، مؤكدا على ثقته الكبيرة في قدرت هؤلاء الابطال لتحقيق مزيد من الإنجازات في البطولات العالمية والأولمبية القادمة.

وأضاف "د.أشرف صبحي".. أن بطولة الألعاب الأفريقية الثالثة للشباب بالجزائر هى خير إستعداد لأولمبياد الأرجنتين ٢٠١٨، لافتا إلى أن الوزارة سوف تقدم كافة أنواع الدعم للاعبي المنتخبات الوطنية التى تأهلت لهذه الأولمبياد حتى يتم تحقيق ميداليات أولمبية تضاف لسجل إنجازات الرياضة المصرية.

الجدير بالذكر أنه على مدار ٤ أيام من المنافسه في دورة الألعاب الأفريقية الثالثة للشباب الجزائر ٢٠١٨، وصل اجمالي عدد الميداليات التي حققتها البعثة المصرية 86 ميدالية، ٤٩ ميدالية ذهبية، 20 ميدالية فضية ، 17 ميدالية برونزية.


أشرف صبحي يستقبل الفوج الأول من أبطال مصر بدورة الألعاب الأفريقية بالجزائر (صور)
أشرف صبحي يستقبل الفوج الأول من أبطال مصر بدورة الألعاب الأفريقية بالجزائر (صور)
أشرف صبحي يستقبل الفوج الأول من أبطال مصر بدورة الألعاب الأفريقية بالجزائر (صور)
أشرف صبحي يستقبل الفوج الأول من أبطال مصر بدورة الألعاب الأفريقية بالجزائر (صور)
أشرف صبحي يستقبل الفوج الأول من أبطال مصر بدورة الألعاب الأفريقية بالجزائر (صور)
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