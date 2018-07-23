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محافظ الإسماعيلية يشهد ختام دورة الصحافة والإعلام لمؤسسة "بكرة لينا"

الإثنين 23/يوليه/2018 - 03:54 م
محافظ الإسماعيلية يشهد ختام دورة الصحافة والإعلام لمؤسسة بكرة لينا
جانب من الندوة
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هشام إسماعيل
 
شهد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، ختام فعاليات الدورة التدريبية التثقيفية التوعوية للشباب حول دور الإعلام والصحافة فى درء ومواجهة الشائعات والتى نظمتها مؤسسة " بكرة لينا مصر أولا وأخيرا " بالتعاون والتنسيق التام مع مديرية الشباب والرياضة على مدار ثلاثة ايام متتالية بمقر مديرية الشباب والرياضة.

رافقه المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد للمحافظة، والنائب اللواء اشرف عمارة عضو مجلس النواب، وأشرف فؤاد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، والعقيد عماد ميلاد عزيز المستشار العسكرى للمحافظة، وسامى عبد الحليم وكيل وزارة الشباب والرياضة وجمع كبير من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

حاضر خلالها كل من الإعلامى محمد أبوسنة رئيس تحرير جريدة القناة، والإعلامي علاء وحيد المذيع بالتليفزيون، والاعلامي وليد السوداني، والصحفى هانى عبد الرحمن، ومحمد مصباح، وشارك في هذه الدورة عدد 30 شاب وفتاة من خريجي كليات الإعلام والآداب وتم تأهيلهم بالشكل المناسب للعمل بالمجال الصحفي والاعلامي مع تؤهليهم للتعرف على أهمية المصداقية الإعلامية فى نقل الخبر والبعد عن الشائعات في اطار ما تمر به مصر من مخططات تريد إحباط روح المواطنين بتلك الشائعات.

كما أشاد المحافظ بدور الشباب وأهميته فى تلك المرحلة مؤكدا على أهمية هذا الدور خلال تلك الفترة فى اعادة بناء مصر من جديد وصياغة مستقبلها وما له من تأثير كبير على صناعة الراى العام كم أصدر قرارا بتشكيل لجنة تضم مجموعة من الإعلاميين المتميزين لتتولى دراسة انشاء مرصد اعلامى لرصد الشائعات وآليات مواجهتها.

وأكد محمد خلف منسق عام المؤسسة بالمحافظة ان المستهدف من الدورة هو خلق شباب قادر على العمل الإعلامي والصحفي الذي يخدم به وطنه بعيدا عن الشائعات ليكونوا مؤهلين لذلك العمل.

وفى الختام، كرم المحافظ المحاضرين والمدربين وتسليم شهادات الدورة للشباب المشاركين.
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