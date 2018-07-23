"التحالف العربي": تحرير زبيدة من قبضة الميليشيات قريبًا





قال العقيد ركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي، إن تحرير مديرية زبيد في محافظة الحديدة من سيطرة ميليشيات الحوثي بات قريباً.





وقال "المالكي" إن جميع المعابر البحرية والبرية اليمنية تعمل بكامل طاقتها لدخول المساعدات الإنسانية.





وأضاف في المؤتمر الصحفي، الذي عقده، اليوم الإثنين، في العاصمة السعودية الرياض، أن التحالف العربي يواصل منح التصاريح للسفن المتجهة إلى الموانئ اليمنية، متهماً ميليشيات الحوثي تقوم بنهب المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب اليمني.





وأشار إلى أن مركز "الملك سلمان" قدم مساعدات لأكثر من 5 مليون يمني.





وبالنسبة للعمليات العسكرية، قال إن قوات الشرعية تواصل تقدمها على جميع جبهات اليمن، لافتاً إلى أن قوات الشرعية بإسناد من التحالف العربي، تواصل تقدمها في مديرية باقم بمحافظة صعدة المعقل الرئيسي للميليشيات.



