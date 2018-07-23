ضبط شبكات لتحويل النقد الأجنبي والإتجار به في السوق السوداء بقنا



وباستدعاء المتحري عنه الثالث وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، بالاشتراك مع الأول والثاني، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقًا للفحص المستندي 3 ملايين جنيه مصري.



ضبطت إدارة مباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، شبكتين لتحول أموال واتجار في النقد الأجنبي غير المشروع، بنجع حمادي، شمال محافظة قنا.وتلقى اللواء علاء محمود العياط، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد ورود معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كلٍ من "ر.ج.ع" سائق، يعمل بإحدى الدول العربية، و"أيمن" شقيق الأول، عامل، يعمل بذات الدولة التي يعمل بها شقيقه، وإكرامي شقيقهم الثالث، مقيمون بمركز نجع حمادي، بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية وإرسالها بحوالات دولارية على إحدى البنوك.وأوضحت التحريات استلام شقيقهم الثالث المقيم بنجع حمادي، باستلام الحوالات واستبدالها بالعملة المحلية بأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج فى محافظات الجمهورية نقدًا أو عن طريق الحوالات البريدية مقابل عمولة والاستفادة من فارق سعر العملة.وتبين باستدعاء المتحري عنه الثالث وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، بالاشتراك مع الأول والثاني، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقًا للفحص المستندي 2 مليون و500 ألف جنيه مصري.وتمكنت الأجهزة الأمنية من الكشف عن شبكة أخرى يديرها "أ.ج.م" مواليد 1986، سائق، يعمل بإحدى الدول العربية، وشقيقيه "متولي" يعمل بإحدى الدول العربية، ونور، مقيم بنجع حمادي، بتجميع مُدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول والثانى أثناء تواجدهما بالخارج وإرسالها للثالث بحوالات دولارية على حسابه بأحد البنوك ليقوم باستلامها واستبدالها بالعملة المصرية بأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوي العاملين بالخارج فى محافظات الجمهورية نقدًا أو عن طريق الحوالات البريدية مقابل عمولة والاستفادة من فارق سعر العملة.