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هبة طوجي وفايا يونان يجتمعان في الحمامات بتونس لأول مرة

الإثنين 23/يوليه/2018 - 03:48 م
هبة طوجي وفايا يونان يجتمعان في الحمامات بتونس لأول مرة
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الفجر الفني
 

يجمع مهرجان الحمامات الموسيقى الدولي، أحد أكبر الكيانات الكرنفالية فى تونس في جعبته أكثر من 30 عرضًا موسيقيًا من الداخل التونسي والعالم العربي في دورته الـ54 لهذا العام، التي انطلقت منتصف الشهر الجاري، وتسدل ستارها منتصف أغسطس المقبل.


إلا أن اللافت وسط زحام برمجة الحفلات لهذا العام تواجد اثنتين من رموز مجال المزيكا البديلة فى العالم العربي، اللاتي تعتبرن من "فاتنات" المجال، وهي السورية فايا يونان والتي تخطف قلوب جمهورها التونسي لأول مرة بعد غياب بحفل غنائي كبير مساء السبت المقبل، ومن ثم تتبعها الجميلة اللبنانية هبة طوجي بمشاركة خاصة جدًا من نوعها بسهرتها الغنائية مساء الخميس 31 يوليو، والتي تعد ثاني إطلالاتها الجماهيرية لهذا الصيف أمام التوانسة بعد مشاركتها الاولى فى مهرجان قرطاج الدولي بحفلها المقرر قبلها بيومين.


وبدأت فايا يونان انطلاقتها الغنائية لعام 2018 بإطلاق أجدد كليباتها "حب الأقوياء" وتبعته بخوضها غمار التحكيم والتقديم التلفزيوني عبر مشاركتها كعضو لجنة تحكيم برنامج المواهب "نجوم بلا حدود" بمشاركة اللبنانية يارا، وتأتي هذه الحفلة قبل أيام قليلة من حفلتها المنتظرة في مصر، وأولى حفلاتها في عروس البحر بعد غياب سنتين، بمشاركتها فى فعاليات مهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية 3 أغسطس المقبل.

وتأتى هذه الحفلة ضمن محطات الفنانة اللبنانية بالعالم العربى بعد خطفها قلوب الجمهور المصري إبان أولى حفلاتها الغنائية بالقاهرة نهاية أبريل الماضي، كما تعقب جولتها الفنية الأخيرة مع عرضها المسرحى العالمى "أحدب نوتردام" أشهر مسرحية غنائية فرنسية قدمت معها أكثر من 30 ليلة عرض مع بدايات العام الجارى مرت بها بين دهاليز أوروبا إلى تركيا وصولًا إلى الكرملين فى روسيا.
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