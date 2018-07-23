تفاصيل خروج طالب الثانوية العامة المتهم بعقر أفراد أسرته بالدقهلية

وأشار تقرير خروج المريض من المستشفى، إلى أن التشخيص النهائي إدعاء عقر كلب أسفل الرقبة اليمنى، وبالفحص تبين أن المريض لا يعاني من أي أعراض ودرجة حرارته ٣٧ وضغط الدم طبيعي وحالته النفسية عاديه جدًا، ولا يوجد لديه اي خوف من المياه او الهواء او تهيج عصبي لمدة ٢٤ساعة والمريض يتعامل مع الجميع بشكل طبيعي وهادئ وليس لديه تاريخ مرضي سابقه للامراض النفسية والمريض تم عقره في شهر اغسطس ٢٠١٧م، وتعاطي جرعات المصل كاملة.

قررت مستشفى الصدر بالمنصورة، خروج طالب الثانوية العامة "م.ع.م" ١٨ عامًا، ومقيم بالسنبلاوين الذي استقبله مستشفى الصدر بالمنصورة، أمس، في الرابعة عصرا وكان التشخيص المبدئي تهيج عصبي مع تاريخ عقر كلب أسفل الرقبة اليمنى منذ ٩ أيام.وأكد وكيل صحة الدقهلية، على وضع الطالب تحت الملاحظة ويتم إعطاؤه العلاج التحفظى المناسب كما تم تطعيم أفراد أسرته وقائيا، مشددا على أن السعار مرض لا ينتقل من الإنسان للإنسان وفقا للأبحاث العلمية وأن الطالب لا تظهر عليه أي علامات أو اعراض الإصابة بالمرض.وكان اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من العميد محمد شرباش، مدير مباحث الدقهلية، يفيد ورود بلاغ من مركز شرطة السنبلاوين باعتداء طالب ثانوية عامة على "والدته وشقيقته ونجلة عمه" بالعقر في أماكن مختلفة من الجسم بدون أسباب، وأرجعت أسرته السبب لتعرضه لعقر كلب منذ 9 أيام وعدم حصوله على العلاج المناسب والمصل المضاد وتحرر المحضر ٦٨٢٠ ادارى مركز شرطة السنبلاوينوعلى الفور انتقلت قوة من مركز الشرطة إلى منزل المبلغين، وتبين قيام "محمد. ع. ع"، 18 سنة، طالب ثانوية عامة، بمهاجمة وعقر "م.إ" 50 سنة، والدته، و"ش.ع" 14 سنة، شقيقته، و"م.ع" 20 سنة، نجلة عمه، وبالفحص تبين وجود آثار عقر بالساعدين للمصابين.وأكدت الأم، في محضر الشرطة، أن نجلها كان يتحدث معهم بشكل طبيعي ثم فجأة هاجمهم وهو يصدر صوت غريب واعتدى عليهم بالعقر، وأنه أثار الذعر بين أفراد الأسرة وتركوا المنزل وفروا هاربين، بينما جلس هو يبكي داخل المنزل.