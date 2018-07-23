ضبط 108 مخالفة في الأسواق ومستودعات الغاز بـ"دمياط"

تحركت حملة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، للمرور على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز، حيث أسفرت الحملة عن تحرير ٢٣ محضرًا للمخابز نقص أوزان، وتحرر عن ذلك ٧٣ محضرًا عدم إعلان وعدم وجود شهادات صحية وغش تجاري.



وتحرر عن ذلك ٩ محاضر للمواد البترولية، ليصل إجمالى المحاضر ١٠٨ محضر خلال أسبوع مع استمرار عمل المجموعات لمتابعة المخابز والأسواق ومحطات الوقود والبدالين التموينين.