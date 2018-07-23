محافظ الإسماعيلية: استردينا 22 فدانا من أملاك الدولة (صور)

أعلن اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، تنفيذ حملة مكبرة بمنطقة قرية "أم عزام" بمركز ومدينة القصاصين الجديدة تحت اشراف محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة، واللواء جمال الطحاوي مساعد مدير أمن الإسماعيلية، والسيد الجمل نائب رئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة، وعدد كبير من القيادات الأمنية وممثلي كافة الأجهزة المعنية وأجهزة حماية الأراضي وأملاك الدولة والإدارات الزراعية والمساحة والقيادات التنفيذية بالمحافظة.





ويأتي ذلك ضمن تنفيذ الموجة العاشرة من حملات ازالة التعديات والتى استهدفت ازالة التعديات الواقعة على مساحة إجمالية قدرها 22 فدانًا و12 قيراطًا من الأراضي الزراعية المتعدى عليها بالبناء فى صورة 4 حالات مبانى لمنازل غير مأهولة بالسكان بنطاق قرية الشروق.



وأسفرت نتائج تنفيذ الحملة عن رفع وإزالة التعديات بالبناء بالمخالفة للقانون وإزالة 4 حالات مبانى بالطوب الأبيض لعدد من المنازل وشبكات للري بالخراطيم وبعض الشتلات البسيطة وتم تسويتها بمستوى سطح الأرض ومصادرة كافة نواتج الإزالة.



كما أسفرت نتائج الحملة عن ازالة التعدي بالبناء على أرض من أملاك الدولة بالبناء بالمخالفة للقانون بمنطقة منشية ناصر وخلف مركز البحوث الزراعية بإحدى توابع قرية أم عزام وهى عبارة عن عدد 6 حالات تعدى بالبناء.



وأكد المحافظ على استمرار وتفعيل تلك الحملات حتى يتم القضاء تماما على كافة التعديات ولن يسمح بالتهاون مع أي حالة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المخالفين لاستكمال ملف استرداد أراضى الدولة، و ذلك استكمالا للموجة العاشرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمحافظة الإسماعيلية وفى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتأكيداته بشأن ضرورة المضى قدما فى استكمال تفعيل آليات استرداد أراضى الدولة ومواصلة التصدى بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والحفاظ على حق الشعب وفرض سيادة القانون.