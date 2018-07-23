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رئيس "شباب النواب": البرلمان يكرم أبطال الإسكواش بعد حصد بطولات عالمية

الإثنين 23/يوليه/2018 - 03:41 م
رئيس شباب النواب: البرلمان يكرم أبطال الإسكواش بعد حصد بطولات عالمية
محمد فرج عامر
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إسلام شعراوي
 
وجه المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، التحية والتقدير للأبطال من اللاعبين واللاعبات المصريات، الذين واصلوا سيطرتهم على البطولات العالمية للعبة الإسكواش سواء فى الكبار أو الشباب أو الناشئين ليثبتوا للعالم اجمع أن هناك قاعدة ناشئين قادرة على حماية عرين الإسكواش فى العالم لأعوام مديدة.

وقال "عامر"، انه فى بطولة كأس العالم للشباب والشابات المقامة حاليا بالهند تأهل مصطفى عسل للمباراة النهائية بمسابقة الرجال بعد فوزه على زميله مصطفى الصرتى بثلاثة أشواط مقابل للاشئ ليواجه مواطنه مروان طارق الذى فاز أيضا على زميله عمر التركى 32 فى المباراة قبل النهائى للبطولة فى نفس الوقت أصبح نهائى الشابات مصريا خالصا بعد وصول هانيا الحمامى المصنفة الثانية عالميا للمباراة النهائية فى مواجهة روان العربى ليضمن المصريين التتويج بلقب البطولة.

كما أكد رئيس لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، أنه سوف يتقدم بمذكرة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب يطلب فيها تكريم البرلمان لهؤلاء الأبطال الذين رفعوا اسم وعلم مصر فى المحافل الدولية.

المزيد عن: رئيس شباب النواب بطولات عالمية البرلمان أبطال الإسكواش
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