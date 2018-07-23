بدائل طبيعية صحية لمزيلات العرق

نعلم أن بعض مستحضرات التجميل التي نقبل على شرائها يمكنكِ تحضيرها بمواد طبيعية بسيطة من منزلكِ وتوفير ثمنها، ومن هنا إليكِ مكونات طبيعية بسيطة يمكنكِ تحضيرها بدلا من مزيلات العرق التي تضر بالجسم، ومنها:-





1. صودا الخبز:

ويمكنك استخدامها بعد خلط ملعقتين من صودا الخبز وملعقة نشا، ووضعهما تحت الإبطين بعد الاستحمام.





2. الخيار:

فالخيار غني بالمغنيسيوم، ويمكنك استخدامه بدهن منطقة الإبطين بشريحة منه وتركها حتى تجف تمامًا.





3. خل التفاح: