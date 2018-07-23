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بدائل طبيعية صحية لمزيلات العرق

الإثنين 23/يوليه/2018 - 02:34 م
بدائل طبيعية صحية لمزيلات العرق
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نعلم أن بعض مستحضرات التجميل التي نقبل على شرائها يمكنكِ تحضيرها بمواد طبيعية بسيطة من منزلكِ وتوفير ثمنها، ومن هنا إليكِ مكونات طبيعية بسيطة يمكنكِ تحضيرها بدلا من مزيلات العرق التي تضر بالجسم، ومنها:- 

1. صودا الخبز:
ويمكنك استخدامها بعد خلط ملعقتين من صودا الخبز وملعقة نشا، ووضعهما تحت الإبطين بعد الاستحمام.

2. الخيار:
فالخيار غني بالمغنيسيوم، ويمكنك استخدامه بدهن منطقة الإبطين بشريحة منه وتركها حتى تجف تمامًا.

3. خل التفاح:
اغمسي قطنة في خل التفاح وادهني بها منطقة الإبطين مرتين يوميًّا قبل الاستحمام، وكرري هذه العملية حتى تحصلي على النتيجة المطلوبة.
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