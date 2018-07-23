ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مقاتلات الناتو ترافق طائرات روسيا فى 5 مناسبات خلال أسبوع

الإثنين 23/يوليه/2018 - 02:37 م
مقاتلات الناتو ترافق طائرات روسيا فى 5 مناسبات خلال أسبوع
صورة أرشيفية
طباعة
خاطر عبادة
 

أقلعت المقاتلات الجوية لحلف الأطلسى "الناتو" بدول البلطيق، لمرافقة طائرات روسية فى 5 مناسبات خلال الأسبوع الماضى، وفقاً لوزارة دفاع ليتوانيا، اليوم.


وأوضح المصدر أنّه فى الفترة من 16 إلى 22 يوليو، رافقت طائرات الدورية بالبلطيق، الطائرات الروسية فوق بحر البلطيق، وفقاً لوكالة سبوتنيك.


وذكرت وزارة الدفاع الروسية في مناسبات عددة، أنّ جميع رحلات طائراتها تتم بدقة وفقا للقواعد الدولية المتعلقة باستخدام الفضاء الجوي فوق المياه المحايدة.

 

المزيد عن: عالم روسيا بحر البلطيق الناتو اخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تؤيد قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة قدرها 7 مليون جنيه؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
بيرث جلوري - أستراليا
0
x
13:30
1
تشيلسي - إنجلترا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/23/2018 2:50:08 PM