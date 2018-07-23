مقاتلات الناتو ترافق طائرات روسيا فى 5 مناسبات خلال أسبوع

أقلعت المقاتلات الجوية لحلف الأطلسى "الناتو" بدول البلطيق، لمرافقة طائرات روسية فى 5 مناسبات خلال الأسبوع الماضى، وفقاً لوزارة دفاع ليتوانيا، اليوم.





وأوضح المصدر أنّه فى الفترة من 16 إلى 22 يوليو، رافقت طائرات الدورية بالبلطيق، الطائرات الروسية فوق بحر البلطيق، وفقاً لوكالة سبوتنيك.





وذكرت وزارة الدفاع الروسية في مناسبات عددة، أنّ جميع رحلات طائراتها تتم بدقة وفقا للقواعد الدولية المتعلقة باستخدام الفضاء الجوي فوق المياه المحايدة.