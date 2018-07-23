محمد صلاح يتدخل لمنع أول ضحايا ليفربول (صورة)

ألمح الألماني لوريس كاريوس حارس نادي ليفربول الإنجليزي إلى إمكانية رحيله بعد التعاقد مع البرازيلي أليسون بيكر من روما الإيطالي.





وقال كاريوس في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "بالطبع.. الوضع حاليا في ليفربول ليس مثاليا بالنسبة لي ، لكن لا يمكنني أن أقول الكثير عنه".





وأضاف: "لا أعرف ما الذي سيحدث بالنسبة لي في سوق الانتقالات الصيفية، لا أستطيع أن أقول ما سأفعله الآن، لا يزال هناك بعض الوقت المتبقي لتحديد مصيري".





فيما وجه محمد صلاح نجم نادي ليفربول رسالة لزميله لوريس كاريوس وكتب محمد صلاح عبر حسابه على تويتر: "كن قوياً يا كاريوس.. لقد حدثت لأفضل اللاعبين.. تجاهل أولئك الذين يكرهونك".







