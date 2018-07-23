تعرفي على فوائد زيت حبة البركة

"حبة البركة"، هي الكمون الأسود، الذي له العديد من الفوائد فهو ينقي الجسم من السموم، ومن فواده الأخرى ما يلي:-





يساعد تناول زيت الحبة السوداء على علاج أمراض الجهاز التنفسي، لاحتوائه على مواد مضادة للالتهابات، لذا ينصح باستخدامه لعلاج السعال والربو والحمى عن طريق استنشاق البخار الناتج عند إضافته للماء المغلي.





يسهم زيت حبة البركة في علاج حب الشباب، من خلال استخدامه على البشرة بشكل منتظم.





ينصح أطباء الجلدية بالمواظبة على تدليك الشعر يوميًّا بزيت حبة البركة، أو إضافة القليل منه للشامبو لتحفيز نمو الشعر، وتقوية فروة الرأس، إضافة إلى ترطيبه.





يقلل كذلك من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية، خاصة أنه يحتوي على مضادات الأكسدة، ما يساعد على رفع مناعة الجسم بشكل عام.





يستخدم كمسكن لآلام الدورة الشهرية، عن طريق فرده على منطقة البطن أو الثديين.





يلعب زيت حبة البركة دورًا مهمًّا لخفض مستوى السكر في الدم، لذا ينصح الأطباء مرضى السكري بتناول ملعقة من مستخلصه كل صباح، أو إضافته إلى طبق من سلطة الخضروات الشهية.





يعزز صحة القلب ويحميه من الإصابة بالتليفات المزمنة.





يعد علاجًا فعالًا وسريعًا لأمراض ارتفاع ضغط الدم.





يحافظ على مستويات الطاقة بالجسم، لكونه غنيًّا بالدهون غير المشبعة، إضافة إلى البروتينات والكربوهيدرات.



