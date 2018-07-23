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الأرصاد البريطانية تطلق تحذيرات بعدم الخروج من المنزل بسبب موجة الحر

الإثنين 23/يوليه/2018 - 02:23 م
الأرصاد البريطانية تطلق تحذيرات بعدم الخروج من المنزل بسبب موجة الحر
موجة حر تضرب بريطانيا
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خاطر عبادة
 

أصدر مكتب الأرصاد الجوية البريطانية، اليوم تحذيراً من المستوى الـ3 "قبل الأخير" للمواطنين من التعرّض للشمس بشكل مباشر حتى يوم الجمعة المقبل.


ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل"، حذّرت الأرصاد من الخروج فى الهواء الطلق بين الساعة 11 صباحاً إلى 4 مساءً، بعد وصول درجات الحرارة إلى 35 درجة أو 38 فى فى بعض المناطق، لتسجل مستوى قياسى مقارنة بموجات الحر السابقة.


كما طالبت بغلق النوافذ ومساعدة كبار السن، حيث يفضّل البريطانيون الاستمتاع بالشمس فى المصايف.


ويأتى ذلك وسط موجات حارة تضرب مناطق النصف الشمالى من الكرة الأرضية، مثل شمال أوروبا وأمريكا الشمالية.

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