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"بحيري": قانون الأحوال الشخصية الذي يحكم مصر صدر في 1920

الإثنين 23/يوليه/2018 - 02:24 م
بحيري: قانون الأحوال الشخصية الذي يحكم مصر صدر في 1920
الدكتور أحمد بحيري
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ندى محمد
 
أكد أستاذ القانون العام الدكتور أحمد بحيري، أن قانون الأحوال الشخصية الذي يحكم مصر صدر في عام 1920 وتم تعديله مرة واحدة عام 1985 بشكل طفيف، مشيرًا إلى وجود مشروعين لتعديله من حزب الوفد وأحد النواب ووجه الاختلاف بينهما حول المادة 20 من القانون الحالي والخاصة بالرؤية وسن الحضانة.

وأضاف في حواره على فضائية "DMC"، اليوم الاثنين، أنه يجب وضع مصلحة الطفل في الاعتبار بالأساس وليس الانصياع خلف شعارات حقوق المرأة والتي قد تضر بنفسية الطفل في المستقبل بسبب كثير من الأخطاء في التعاملات.

كما لفت إلى ضرورة عمل حملات توعية حول الأسرة وكيفية مراعاة الحياة الزوجية من الطرفين وأن تقوم الأسر ابنائها بما يمكنهم من تحمل هذه المسئولية.
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