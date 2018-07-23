"بحيري": قانون الأحوال الشخصية الذي يحكم مصر صدر في 1920



وأضاف في حواره على فضائية "DMC"، اليوم الاثنين، أنه يجب وضع مصلحة الطفل في الاعتبار بالأساس وليس الانصياع خلف شعارات حقوق المرأة والتي قد تضر بنفسية الطفل في المستقبل بسبب كثير من الأخطاء في التعاملات.



كما لفت إلى ضرورة عمل حملات توعية حول الأسرة وكيفية مراعاة الحياة الزوجية من الطرفين وأن تقوم الأسر ابنائها بما يمكنهم من تحمل هذه المسئولية.



أكد أستاذ القانون العام الدكتور أحمد بحيري، أن قانون الأحوال الشخصية الذي يحكم مصر صدر في عام 1920 وتم تعديله مرة واحدة عام 1985 بشكل طفيف، مشيرًا إلى وجود مشروعين لتعديله من حزب الوفد وأحد النواب ووجه الاختلاف بينهما حول المادة 20 من القانون الحالي والخاصة بالرؤية وسن الحضانة.