مدرب الإسماعيلي يعدد مكاسب الوديات

أشاد عمرو فهيم مدرب الإسماعيلي بسلسلة التجارب الودية التى يخوضها الفريق حاليا تواجده فى عمان، مشيرا إلى أنها تحمل العديد من المكاسب.

وخسر الإسماعيلى أمام الصفاقسى التونسى بركلات الترجيح فى افتتاح دورة صلالة قبل أن يدك فريق الأهلى القطري برباعية نظيفة.

وأضاف :”المكسب الأول من اللقاءات الودية هو ظهور الأخطاء التى يقع فيها لاعبو الفريق ونتطلع لعلاجها قبل انطلاق المنافسات الرسمية”.

واستكمل :”إعادة توظيف اللاعبين فى عدة مراكز والوقوف على مستواهم فى مراكزهم الجديد ومدى قدرتهم على تحقيق الإضافة الفنية للفريق”.

وأتم :”ثالث المكاسب من الوديات تحقيق مزيد من الانسجام بين جميع اللاعبين بعد ابرام مجموعة من الصفقات الجديدة”.