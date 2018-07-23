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الجمعة.. قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لـ6 ساعات

الإثنين 23/يوليه/2018 - 02:21 م
الجمعة.. قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لـ6 ساعات
أرشيفية
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نرمين فتحي
 
أعلنت محافظة الجيزة، قطع المياه عن بعض المناطق، في المحافظة، لمدة 6 ساعات، تبدأ الساعة الثانية عشر، مساء الجمعة المقبل، وحتى الساعة السادسة صباح السبت، لتنفيذ أعمال تحويل خطوط المياه المتقاطعة مع مشروع نفق النهضة.

والمناطق المتأثرة هي "بين السرايات، شارع جامعة القاهرة، شارع مراد، منطقة ميدان الجيزة، حي الدقي، حي العجوزة، شارع النيل، بحدود الدقي والعجوزة".

وشدد اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، على شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالالتزام بالمدة المحدده وتدبير سيارات مياه مع الأحياء المختصة والهيئة العامة للنظافة والتجميل للمناطق المتأثرة لسد إحتياجات المواطنين.

وأهابت المحافظة بالمواطنين، وكافة المنشآت وأقسام الشرطة والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فتره الانقطاع.
المزيد عن: مياه الشرب محافظة الجيزة قطع المياه الصرف الصحي
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