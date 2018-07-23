"ثقافة" الأقصر تواصل إنشاء 3 مواقع جديدة بالمحافظة.. تعرف على نسب التنفيذ



يواصل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، انشاء 3 مواقع ثقافية جديدة، بمحافظة الأقصر، وذلك من خلال خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة لزيادة أعداد مناراتها من أجل تحقيق مبدأ العدالة الثقافية خاصة بالمناطق الحدودية.



وقال محمد العدوي، مدير فرع ثقافة الأقصر، أن المواقع الثقافية الجديدة، التي سيتم افتتاحها قريبًا، يقع الأول منها في حوض الرمال بجزيرة البعيرات بالبر الغربي، وبلغت نسبة تنفيذه نحو 98 % حيث بدأ العمل بالمشروع في مارس 2016، وتبلغ مساحته الكلية 859 م2، ويتكون المشروع من طابقين، حيث يضم الطابق الأرضي فراغات الاستقبال، مكتبة عامة، قاعة تكنولوجيا ومعلومات، غرف إدارية، غرف ممثلين، المسرح الرئيسي بمساحة 180م2 يسع 125 كرسيا، خشبة المسرح بمساحة 60 م2، ويضم الطابق الثاني قاعات حرف بيئية وفنون تشكيلية، المرسم، أنشطة الطفل، غرف الإسقاط، مخزن.



وأوضح العدوي، أن المشروع الثاني هو إنشاء بيت ثقافة حاجر العديسات جنوب الأقصر، وبلغت نسبة تنفيذه نحو 96 % وبدأ العمل بالمشروع في أبريل 2016 وتبلغ مساحته الكلية 1323 م2، ويتكون المشروع من طابقين، يضم الطابق الأرضي فراغات الاستقبال، مكتبة عامة، قاعة تكنولوجيا ومعلومات، غرف إدارية، غرف ممثلين، مسرح بمساحة 220م2 يسع 145 كرسيا، خشبة المسرح بمساحة 60 م2، ويضم الطابق الثاني قاعات حرف بيئية وفنون تشكيلية، المرسم، أنشطة الطفل، غرف الإسقاط.



أما المشروع الثالث، فأشار مدير فرع ثقافة الأقصر، إلى أنه بيت ثقافة الاقالتة، لافتًا إلى وصول نسبة التنفيذ به إلى نحو 85 % وجاري الانتهاء من أعمال إنشاءه بمعرفة القوات المسلحة تمهيدا لافتتاح المشاريع الثلاثة خلال الفترة المقبلة.

