روسيا: اعتقال 6 حراس لسجن بعد شريط فيديو عن تعذيب معتقل

اعتقل 6 من حراس سجن في روسيا بتهمة "تجاوز سلطاتهم" والقيام بـ "أعمال عنف" بعدما بثت وسائل إعلام مستقلة شريط فيديو عن تعذيب معتقل، كما أعلنت لجنة تحقيق روسية.

وقد نشرت صحيفة نوفايا غازيتا الناطقة باسم المعارضة، الجمعة الماضي على موقعها شريط فيديو يظهر فيه حوالى 10 من حراس السجن الرقم واحد في منطقة ياروسلافل (حوالي 250 كلم شمال شرق موسكو) وهم يوجهون لكمات عنيفة إلى معتقل ممدد على طاولة ويطلق صرخات قوية.

وأثار شريط الفيديو صدمة في روسيا.

وأكدت لجنة التحقيق المكلفة إجراء التحقيقات الكبيرة في البلاد، أن "المحققين حددوا هويات جميع حراس السجن الذين شاركوا في ضرب المعتقل".

واضافت في بيان أن "6 اشخاص قد أوقفوا حتى اليوم"، مشيرة إلى أن تدابير تستهدف توقيف المشتبه بهم الاخرين يجرى تنفيذها.

وقالت اللجنة أن "تحقيقاً حول تجاوز السلطة والقيام بأعمال عنف قد بدأ".

ويؤكد المحققون كما جاء في البيان، أن "مجموعة من حراس السجن الرقم واحد، الواقع في ياروسلافل، قد لجأت إلى أعمال العنف ضد معتقل، من خلال التصرف عن سابق تصور وتصميم وتجاوز حد سلطاتهم".

وأكد البيان أنهم "وجهوا كثيراً من الركلات واللكمات إلى هذا الرجل".

وذكرت صحيفة نوفايا غازيتا أن المحامية والمدافعة عن حقوق الانسان إيرينا بيريوكوفا التي نقلت إلى الصحيفة شريط فيديو التعذيب، "قد اضطرت إلى مغادرة روسيا غداة بثه" بسبب "تهديدات بالانتقام".

ودائماً ما تندد عائلات السجناء والمنظمات غير الحكومية المتخصصة بمراقبة اماكن الاعتقال، بأعمال العنف وسوء المعاملة التي يقوم بها حراس السجون في روسيا.