أحمد جمال يغني لـ"العندليب".. وغالية بن علي تغني مع ابتها لأول مرة في دمنهور (صور)

أحيا المطرب الشاب أ حمد جمال بمصاحبة فرقتة الموسيقية حفلا ضمن فعاليات المهرجان الصيفي الذي تنظمة دار الاوبرا المصرية علي المسرح الروماني في كوم الدكه بالاسكندرية.





وقدم أحمد جمال خلال الحفل مجموعة متنوعة من اشهر اعمال التراث بالاضافة الي باقة من اشهر اغانية بناء علي طلب الجمهور منها إضحكى ، مش كتير عليك ، امانه عليك ، علي المزيكا ، خايف اقول الي في قلبي ، ندمان علي قلبك ، مالي ، تسمحيلي ، انا قلبي اليك ميال ، الليلة ، يا خي ، انا لك علطول ، كل واحد فينا .





واختتمت المطربة التونسية غالية بن علي فعاليات المهرجان الصيفي علي مسرح اوبرا دمنهور بحفل امتع جمهور البحيرة ظهرت خلالة بالملابس الغجرية التي اشتهرت بها في لوحة استعراضية قدمت خلالها مجموعة من الاغاني هي يا مسافر وحد لـ موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب ، حانت الاقدار لـ كوكب الشرق ام كلثوم ، مالي فوتنت ، اجفوة ام دلال ، كيف التقينا.



