إصابة لاعب الإسماعيلي في ودية الأهلي





شهدت ودية الإسماعيلى أمام الأهلى القطري تعرض عماد حمدى ارتكاز الفريق لاجهاد خلال الدقائق العشر الأخيرة.

ولم يستكمل اللاعب المباراة وخاض الفريق الوقت المتبقى بعشرة لاعبين والتى حقق فيها الفوز برباعية نظيفة.

ومن المقرر أن يحصل اللاعب على راحة من التدريبات قبل العودة للتدريبات الجماعية والمشاركة ضمن صفوف فريقه بصورة طبيعية.

الجدير بالذكر أن عماد حمدى سيغيب عن لقاء الأهلى فى افتتاح الدورى للايقاف بعد حصوله الانذار الثالث فى أخر لقاءات الفريق عن الموسم المنقضى.