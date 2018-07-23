الكليات المتاحة وطريقة التقديم.. كل ما تريد معرفته عن تنسيق المرحلة الثانية 2018

فتح موقع التنسيق الإلكتروني، باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية من التنسيق، و بدأت معامل الحاسب الآلى بالجامعات تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية من التنسيق، التى انطلقت أعمالها صباح اليوم الإثنين، وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل.

وفي هذا الوقت ينتظر طلاب المرحلة الأولى المتظلمين على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات، انتهاء المرحلة الثانية، لتسجيل الرغبات من خلال البوابة الإلكترونية للحكومة المصرية للتنسيق.

وفيما يلي يرصد "الفجر" أبرز المعلومات حول تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2018 بعد إنطلاقه:

*تنسيق المرحلة الثانية من تسجيل رغبات تنسيق طلاب الثانوية العامة للمرحلة الثانية يبدأ اليوم الاثنين، فيما ينتهي يوم الجمعة المقبل يوم 27 يوليو 2018.

*أعمال تنسيق المرحلة الثانية من التنسيق إنطلقت بحد أدنى 320 درجة فأكثر بنسبة 78.05% لأقل من الحد الأدنى المعلن للمرحلة الأولى للشعبة العلمية بعدد طلاب 144059 طالبا وطالبة، فيما بلغ الحد الأدنى للشعبة الأدبية 285 درجة فأكثر أى بنسبة 69.51% لأقل من 328 درجة بعدد طلاب 53864 وبإجمالي عدد طلاب 197923 طالبا.

*يتبقى أمام طلاب المرحلة الثانية من التنسيق، أماكن شاغرة بكليات الهندسة لطلاب الشعبة الهندسية، كما يوجد أيضا أماكن شاغرة بمعظم كليات الحاسبات والمعلومات على مستوى جامعات الجمهورية، كما يتبقى أماكن شاغرة لطلاب الشعبة العلمية بكليات الطب البيطرى والتمريض، كما أن هناك أماكن شاغرة بكليات العلوم والفنون التطبيقية والاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام والألسن والآثار لطلاب الشعبتين العلمية "علمى علوم ورياضة"، ولطلاب الشعبة الأدبية يتبقى أماكن خالية فى كليات التجارة والآداب والحقوق والسياحة والفنادق والتربية بكل شعبها.

*ويمكن لطلبة الثانوية العامة تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية من خلال البوابة الإلكترونية للحكومة المصرية للتنسيق tansik.egypt.gov.eg والتي تتيح تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات لطلبة الثانوية العامة لعام 2018 الجاري.