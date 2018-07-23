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بسبب السيلفى.. وفاة سائح بريطانى بعد سقوطه من ارتفاع 32 قدم

الإثنين 23/يوليه/2018 - 02:11 م
بسبب السيلفى.. وفاة سائح بريطانى بعد سقوطه من ارتفاع 32 قدم
موقع الحادث
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خاطر عبادة
 

توفى مراهق بريطانى-18 عاماً بعد انزلاقه من فوق جرف يبلغ ارتفاعه 32 قدماً أثناء مساهدة الحيتان فى سيدنى "أستراليا".


وأشارت صحيفة "ديلى ستار" البريطانية، اليوم إلى أنّ الساب كان على حافة جرف صخرى فى "كاب سولاندر" بسيدنى، ثم انزلقت قدماه لحظة أخذ صورة شخصية له.


وهرول رجال الأمن إلى موقع الحادث لاستعادة الجثة، ومن غير الواضح إن كانت الوفاة جراء الصدمة أو الغرق.


ووفقاً للتقارير أنّ هذا الحادث هو الثانى من نوعه لدى سقوط شخص إلى الهاوية فى 6 أسابيع.

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