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"الغجرية" غالية بن علي تحيي حفلًا موسيقيًا بالإسكندرية الليلة

الإثنين 23/يوليه/2018 - 01:59 م
الغجرية غالية بن علي تحيي حفلًا موسيقيًا بالإسكندرية الليلة
غالية بن علي
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صلاح حسن
 
تزين "الغجرية" المطربة التونسية غالية بن علي ، المسرح الروماني بكوم الدكة في الإسكندرية حيث تحيي حفلًا فنيًا في تمام التاسعة مساء  اليوم ضمن فعاليات حفلات المهرجان الصيفي لدار الأوبرا المصرية.

يتضمن البرنامج، مجموعة متنوعة من أشهر أغانى التراث المصرى والتونسي، بالإضافة إلى باقة متنوعة من أعمالها التى اشتهرت بتقديمها، منها "يا مسافر وحدك، غريبة جئت، فى كل صبح، شمس الأصيل، مالى فتنت، قلبى يحدثني، تخلى القلب، ساكنة بأوهامي، مولاى إنت، هيمتني، من ربيع لربيع، امسك دموعك، ولامونى اللى غاروا مني"، كما تغني للعندليب وأم كلثوم كما عودت جمهورها في حفلاتها الأخيرة.

يُذكر أن غالية بن علي، قدمت عددًا من الجولات الفنية العربية والاوروبية، على مدار تاريخها الغنائي وسجلت ألبومها الأول هريسة البرية فى عام 2000 مع فرقة تمنا، وفى عام 2001 أسست مشروع كيفاش أنت.
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