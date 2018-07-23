"الغجرية" غالية بن علي تحيي حفلًا موسيقيًا بالإسكندرية الليلة

تزين "الغجرية" المطربة التونسية غالية بن علي ، المسرح الروماني بكوم الدكة في الإسكندرية حيث تحيي حفلًا فنيًا في تمام التاسعة مساء اليوم ضمن فعاليات حفلات المهرجان الصيفي لدار الأوبرا المصرية.





يتضمن البرنامج، مجموعة متنوعة من أشهر أغانى التراث المصرى والتونسي، بالإضافة إلى باقة متنوعة من أعمالها التى اشتهرت بتقديمها، منها "يا مسافر وحدك، غريبة جئت، فى كل صبح، شمس الأصيل، مالى فتنت، قلبى يحدثني، تخلى القلب، ساكنة بأوهامي، مولاى إنت، هيمتني، من ربيع لربيع، امسك دموعك، ولامونى اللى غاروا مني"، كما تغني للعندليب وأم كلثوم كما عودت جمهورها في حفلاتها الأخيرة.



