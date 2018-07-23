"السيسي" يفتتح عدة مشروعات للكهرباء غدًا.. تعرف عليها

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، غدًا (الثلاثاء)، افتتاح عدة مشروعات عملاقة من محطة العاصمة الإدارية الجديدة، بالفيديو كونفرانس ، انتهى قطاع الكهرباء من تنفيذها لإضافة قدرات جديدة للشبكة القومية للكهرباء وإنشاء محطات محولات جديدة حتى تستيطع نقل القدرات الإستيعابية الجديدة للمناطق المختلفة.





وتعتبر تلك المرة الأولى فى تاريخ وزارة الكهرباء التى يتم افتتاح ما يقرب من 10 مشروعات مختلفة فى آن واحد تضيف 15 ألف و500 ميجا وات بهدف توفير الكهرباء ل45 مليون مواطن .





ومن المقرر أن يتم عدد من المشروعات فى مقدمتها ما يلى:-

أولا :- افتتاح محطات "العاصمة الإدارية" و"البرلس" و"بنى سويف الجديدة"





ثانيا :- افتتاح أكبر محطة رياح بالعالم والأحدث بالشرق الأوسط بقدرة 580 ميجا وات بجبل الزيت





ثالثا : افتتاح 4 محطات محولات عملاقة جهد 220ك.ف لنقل الطاقة الشمسية الى الشبكة القومية للكهرباء بمنطقة بنبان بأسوان .





رابعا: افتتاح محطة بدر 500/220 جهد ك.ف.





خامسا: افتتاح محطة وادى النطرون جهد 500/220ك.ف





سادسا: افتتاح خط كهرباء ربط "مغاغه /بنى سويف" جهد 500/220 جهد ك.ف.





سابعا :- افتتاح محطة الدورة المركبة لمحطات توليد الاسماعيلية"الشباب" بقدرة 500 ميجاوات.





ثامنا :- افتتاح محطة غرب دمياط قدرة 250 ميجاوات.



