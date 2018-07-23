ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"السيسي" يفتتح عدة مشروعات للكهرباء غدًا.. تعرف عليها

الإثنين 23/يوليه/2018 - 12:58 م
السيسي يفتتح عدة مشروعات للكهرباء غدًا.. تعرف عليها
الرئيس السيسي- أرشيفية
طباعة
محمد صلاح الحج
 
يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، غدًا (الثلاثاء)، افتتاح عدة مشروعات عملاقة من محطة العاصمة الإدارية الجديدة، بالفيديو كونفرانس ، انتهى قطاع الكهرباء من تنفيذها لإضافة قدرات جديدة للشبكة القومية للكهرباء وإنشاء محطات محولات جديدة حتى تستيطع نقل القدرات الإستيعابية الجديدة للمناطق المختلفة.

وتعتبر تلك المرة الأولى فى تاريخ وزارة الكهرباء التى يتم افتتاح ما يقرب من 10 مشروعات مختلفة فى آن واحد تضيف 15 ألف و500 ميجا وات بهدف توفير الكهرباء ل45 مليون مواطن .
 

ومن المقرر أن يتم عدد من المشروعات فى مقدمتها ما يلى:-
 
أولا :- افتتاح محطات "العاصمة الإدارية" و"البرلس" و"بنى سويف الجديدة"

ثانيا :- افتتاح أكبر محطة رياح بالعالم والأحدث بالشرق الأوسط بقدرة 580 ميجا وات بجبل الزيت

 ثالثا : افتتاح 4 محطات محولات عملاقة جهد 220ك.ف لنقل الطاقة الشمسية الى الشبكة القومية للكهرباء بمنطقة بنبان بأسوان .

رابعا: افتتاح محطة بدر 500/220 جهد ك.ف. 

خامسا: افتتاح محطة وادى النطرون جهد  500/220ك.ف

سادسا: افتتاح خط كهرباء ربط "مغاغه /بنى سويف" جهد 500/220 جهد ك.ف.

سابعا :- افتتاح محطة الدورة المركبة لمحطات توليد الاسماعيلية"الشباب" بقدرة 500 ميجاوات.

ثامنا :- افتتاح محطة غرب دمياط قدرة 250 ميجاوات.

 
المزيد عن: وزارة الكهرباء مشروعات الكهرباء مشروعات الطاقة الكهرباء الرئيس السيسي أخبار الاقتصاد
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تؤيد قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة قدرها 7 مليون جنيه؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
بيرث جلوري - أستراليا
-
x
13:30
-
تشيلسي - إنجلترا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/23/2018 1:00:01 PM