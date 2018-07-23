عملية قسطرة قلبية لمريضة مسنة بمستشفى الشرطة بالإسكندرية

استقبلت مستشفى الشرطة بالإسكندرية المريضة راوية رمزى أحمد، ٦٠ سنة، لإجراء عملية قسطرة قلبية وتركيب دعامتين، حيث تم إجراء العملية تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شاهين، استشارى القلب بالقوات المسلحة.



وتقرر مغادرة المريضة المستشفى بتاريخ اليوم الإثنين الموافق 23 يوليو الجارى وذلك عقب إستقرار حالتها الصحية.



جاء ذلك فى إطار المشروع القومى الذى تشارك فيه كافة مؤسسات الدولة بتوجيه من رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الإنتظار لمرضى العمليات الجراحية الحرجة وفق برنامج زمنى محدد ووفقًا لتوجيه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لقطاع الخدمات الطبية بالوزارة بالتنسيق مع وزارة الصحة فيما يخص حالات المرضى.