تعرف على مواعيد سفر الحجاج للسعودية من مطار الأقصر الدولي

يجري مطار الأقصر الدولي، استعداداته على قدم وساق، لانطلاق موسم الحج إلى بيت الله الحرام، هذا العام، وانهاء اجراءات سفر الحجاج إلى المملكة العربية السعودية.



ومن المقرر أن تنطلق 7 رحلات حج، من مطار الأقصر الدولي، في الفترة من السادس حتى الحادي عشر من شهر أغسطس المقبل.



وتقلع الرحلة الأولى يوم الاثنين، السادس من أغسطس في تمام الساعة الخامسة وخمسون دقيقة صباحًا، فيما تنطلق يوم الثلاثاء السابع من الشهر ذاته، في تمام الساعة السابعة وخمسون دقيقة صباحًا رحلة عمرة.



كما تنطلق يوم الخميس التاسع من أغسطس ثلاث رحلات حج، الأولى منهم في تمام الساعة السابعة وخمسون دقيقة صباحًا، والثانية الساعة الثانية عشر وخمسون دقيقة ظهرًا، والأخيرة في السابعة وعشر دقائق مساءً.



وفي آخر أيام انطلاق الرحلات، تنطلق رحلتين عمرة الأولى منهما في تمام السابعة وخمسون دقيقة صباحًا والثانية في الثانية وخمسون دقيقة ظهرًا.

