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ضبط 48 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

الإثنين 23/يوليه/2018 - 12:55 م
ضبط 48 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة
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هبة عبد الحفيظ
 
تمكن قطاع الأمن العام خلال حملات إنضباطية ومرورية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور خلال 24 ساعة من ضبط 48034 مخالفة مرورية متنوعة؛ و148حالة زيادة في التعريفة المقررة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بتكثيف الجهود الأمنية بقطاع الأمن العام لمتابعة إنتظام كافة وسائل النقل والمواصلات وإتخاذ الإجراءات التنسيقية لضمان عدم إستغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب دون مبرر، فقد تم التنسيق مع إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن والإدارة العامة للمرور لتكثيف الحملات المرورية على مواقف سيارات " الأجرة، السرفيس " لمتابعة إلتزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة والتصدى لكافة صور المخالفات "مواقف عشوائية، إنتظار خاطىء" وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل المخالفين.
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