غدا.. محمد جمعة في ضيافة راديو "إينرجي"

يحل الفنان محمد جمعة، ضيفًا على محمد طارق، وذلك خلال حلقة الغد، من برنامج "أضا أخف من أضا"، الذي يُبث عبر إذاعة "إينرجي"، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

ويتحدث "جمعة"، عن كواليس تصوير مسلسل "الوصية"، وتعاونه مع الفنانين أكرم حسني وأحمد أمين، وكواليس إفيه "كله رايح" الذي اشتهر به منذ شهر رمضان الماضي، وفكرة تحويله إلى برنامج تليفزيوني خلال الفترة المقبلة، وكذلك أعماله الفنية الجديدة.

برنامج "أضا أخف من أضا" الذي يقدمه محمد طارق، يُبث يوم الثلاثاء، من كل أسبوع، عبر إذاعة "إينرجي"، في تمام الثانية عشر منتصف الليل.