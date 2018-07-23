الدوزي يطيح بمواطنه سعد لمجرد في تصنيف "فوربس"

تمكن نجم الأغنية المغربية الدوزى من تصدر قائمة مجلة فوربس العالمية لأكثر النجوم العرب شهرة مؤخرًا، ممن تمكنوا من الوصول إلى العالمية، حسب تصنيف المجلة الفنية الأشهر لعام 2018.





وتربع الدوزى على عرش الأغنية المغربية باختياره أفضل مطرب مغربى لهذا العام، ضمن القائمة متغلبًا على منافسه التقليدى سعد المجرد، الذى لم يدرج اسمه فى القائمة لهذا العام.





وشارك المراكز الأربع الأولى للنجوم العرب مع المصرى تامر حسنى واللبنانية إليسا والأمريكى ذو الأصول العربية فرنش مونتاتا، فى حين شملت المراكز الخمسة التالية كل من اللبنانى راغب علامة والعراقى كاظم الساهر واللبنانية نانسى عجرم واللبنانية كارول سماحة والهضبة عمرو دياب.



