الدوزي يطيح بمواطنه سعد لمجرد في تصنيف "فوربس"
الإثنين 23/يوليه/2018 - 12:47 م
الفجر الفني
تمكن نجم الأغنية المغربية الدوزى من تصدر قائمة مجلة فوربس العالمية لأكثر النجوم العرب شهرة مؤخرًا، ممن تمكنوا من الوصول إلى العالمية، حسب تصنيف المجلة الفنية الأشهر لعام 2018.
وتربع الدوزى على عرش الأغنية المغربية باختياره أفضل مطرب مغربى لهذا العام، ضمن القائمة متغلبًا على منافسه التقليدى سعد المجرد، الذى لم يدرج اسمه فى القائمة لهذا العام.
وشارك المراكز الأربع الأولى للنجوم العرب مع المصرى تامر حسنى واللبنانية إليسا والأمريكى ذو الأصول العربية فرنش مونتاتا، فى حين شملت المراكز الخمسة التالية كل من اللبنانى راغب علامة والعراقى كاظم الساهر واللبنانية نانسى عجرم واللبنانية كارول سماحة والهضبة عمرو دياب.
وجاء تصدر الدوزى تصنيف 2018 حسب اختيار فوربس، نظرًا للانتعاشة الفنية التى عاشها النجم المغربى لهذا العام بداية من اختياره لتقديم الأغنية الدعائية الرسمية لكأس العالم مع النجم العالمى جيسون ديرولو، مع اختيار عملاق الهواتف "هواوي" سفيرًا له بالعالم العربي.
إضافة إلى غزوه مؤخرًا السوق المصرية لأول مرة بتعاقده مع شركة مزيكا، كبرى منصات الإنتاج الموسيقى عربيًا، بجانب اختياره أفضل مطرب مغربى مرتين فى نفس العام، الأولى فى الداخل المغربى حسب جائزة الموروكان ميوزيك اوورد والأخرى على المستوى العالمى حسب جائزة الداف باما الألمانية، بينما لم يحصل عليها سعد المجرد الذى ترشح معه للجائزتين، ويدخلان معًا مرة أخرى فى منافسة على نفس الجائزة لعام 2018.