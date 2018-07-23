رئيس صندوق تطوير العشوائيات يرد على شكوى أهالي حدائق 6 أكتوبر (فيديو)



وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" على فضائية "DMC"، اليوم الإثنين، أن معظم القاطنين في المنطقة الخلفية لعمائر المدينة الأساسية ليسوا من المصريين ويقومون ببناء عشش والتعامل بشكل خاطئ وهو ما تسبب في شكاوى الأهالي الموجودين في الأصل بالمنطقة، موضحا أنهم سيتوجهون لدراسة الأمر ومحاولة إيجاد حل ولكن يجب التعاون مع الصندوق من المواطنين وجميع الجهات المعنية.



قال المهندس خالد صديق، الرئيس التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن منطقة حدائق 6 أكتوبر موجودة منذ سنوات عدة وليست مسجلة ضمن الخريطة القومية لتطوير العشوائيات لوجود عوامل الأمان بها ولكن المشكلة تكمن فقط في بعض الانضباط من المواطنين وحملات من الحي والشرطة.