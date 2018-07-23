ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

رئيس صندوق تطوير العشوائيات يرد على شكوى أهالي حدائق 6 أكتوبر (فيديو)

الإثنين 23/يوليه/2018 - 12:51 م
رئيس صندوق تطوير العشوائيات يرد على شكوى أهالي حدائق 6 أكتوبر (فيديو)
المهندس خالد صديق
طباعة
ندى محمد
 
قال المهندس خالد صديق، الرئيس التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن منطقة حدائق 6 أكتوبر موجودة منذ سنوات عدة وليست مسجلة ضمن الخريطة القومية لتطوير العشوائيات لوجود عوامل الأمان بها ولكن المشكلة تكمن فقط في بعض الانضباط من المواطنين وحملات من الحي والشرطة.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" على فضائية "DMC"، اليوم الإثنين، أن معظم القاطنين في المنطقة الخلفية لعمائر المدينة الأساسية ليسوا من المصريين ويقومون ببناء عشش والتعامل بشكل خاطئ وهو ما تسبب في شكاوى الأهالي الموجودين في الأصل بالمنطقة، موضحا أنهم سيتوجهون لدراسة الأمر ومحاولة إيجاد حل ولكن يجب التعاون مع الصندوق من المواطنين وجميع الجهات المعنية.
المزيد عن: عشوائيات صندوق تطوير العشوائيات المهندس خالد صديق العشوائيات
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تؤيد قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة قدرها 7 مليون جنيه؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
بيرث جلوري - أستراليا
-
x
13:30
-
تشيلسي - إنجلترا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/23/2018 1:00:01 PM