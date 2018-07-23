ننشر خريطة المناطق التي تنقطع عنها الكهرباء بدكرنس في الدقهلية
الإثنين 23/يوليه/2018 - 12:49 م
سالى رضوان
أعلنت رئاسة مجلس مركز ومدينة دكرنس، في محافظة الدقهلية، خريطة فصل التيار الكهربائي ع مدار الشهر الجارى وذلك لزراعة أعمدة جديدة وأعمال صيانة وفقًا للإشارة الواردة من هندسة كهرباء دكرنس.
وتتضمن الخريطة فصل التيار الكهربائي لعمل الصيانة بمدينة دكرنس يوم الثلاثاء 24 يولو من 9 صباحا حتى الثانية عشر ظهرا.
كما تضمنت الخريطة، يوم الأربعاء 25 يوليو عمل الصيانه وزراعة اعمده جديده بمدينة دكرنس وتخفيف أحمال لعمل الصيانه بقرى ديمشلت من9 صباحا حتى 12 ظهرا.
وتتضمن الخريطة فصل التيار الكهربائي لعمل الصيانة بمدينة دكرنس يوم الثلاثاء 24 يولو من 9 صباحا حتى الثانية عشر ظهرا.
كما تضمنت الخريطة، يوم الأربعاء 25 يوليو عمل الصيانه وزراعة اعمده جديده بمدينة دكرنس وتخفيف أحمال لعمل الصيانه بقرى ديمشلت من9 صباحا حتى 12 ظهرا.