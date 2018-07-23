ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ننشر خريطة المناطق التي تنقطع عنها الكهرباء بدكرنس في الدقهلية

الإثنين 23/يوليه/2018 - 12:49 م
ننشر خريطة المناطق التي تنقطع عنها الكهرباء بدكرنس في الدقهلية
محافظة الدقهلية
طباعة
سالى رضوان
 
أعلنت رئاسة مجلس مركز ومدينة دكرنس، في محافظة الدقهلية، خريطة فصل التيار الكهربائي ع مدار الشهر الجارى وذلك لزراعة أعمدة جديدة وأعمال صيانة وفقًا للإشارة الواردة من هندسة كهرباء دكرنس. 

وتتضمن الخريطة فصل التيار الكهربائي لعمل الصيانة بمدينة دكرنس يوم الثلاثاء 24 يولو من 9 صباحا حتى الثانية عشر ظهرا.

كما تضمنت الخريطة، يوم الأربعاء 25 يوليو عمل الصيانه وزراعة اعمده جديده بمدينة دكرنس وتخفيف أحمال لعمل الصيانه بقرى ديمشلت من9 صباحا حتى 12 ظهرا.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تؤيد قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة قدرها 7 مليون جنيه؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
بيرث جلوري - أستراليا
-
x
13:30
-
تشيلسي - إنجلترا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/23/2018 1:00:06 PM