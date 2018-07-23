ننشر خريطة المناطق التي تنقطع عنها الكهرباء بدكرنس في الدقهلية

أعلنت رئاسة مجلس مركز ومدينة دكرنس، في محافظة الدقهلية، خريطة فصل التيار الكهربائي ع مدار الشهر الجارى وذلك لزراعة أعمدة جديدة وأعمال صيانة وفقًا للإشارة الواردة من هندسة كهرباء دكرنس.



وتتضمن الخريطة فصل التيار الكهربائي لعمل الصيانة بمدينة دكرنس يوم الثلاثاء 24 يولو من 9 صباحا حتى الثانية عشر ظهرا.



كما تضمنت الخريطة، يوم الأربعاء 25 يوليو عمل الصيانه وزراعة اعمده جديده بمدينة دكرنس وتخفيف أحمال لعمل الصيانه بقرى ديمشلت من9 صباحا حتى 12 ظهرا.



