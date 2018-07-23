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ميركل تعلن موقفها من قرار مسعود أوزيل

الإثنين 23/يوليه/2018 - 12:48 م
ميركل تعلن موقفها من قرار مسعود أوزيل
أنجيلا ميركل
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وكالات
 

في أول تعليق من أنجيلا ميركل، أعلنت المتحدثة باسم المستشارة الألمانية أن الأخيرة تحترم قرار لاعب الوسط مسعود أوزيل بعدم اللعب مجددا مع المنتخب الألماني، على خلفية الحملة "العنصرية" ضده بسبب الصورة التي جمعته بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

 

وقالت أورليكه ديمر إن "المستشارة تعتز بمسعود أوزيل كثيرا. مسعود أوزيل لاعب كرة قدم ساهم بالكثير لصالح المنتخب الوطني".

 

كما أضافت أن اللاعب "اتخذ الآن قرارا يجب احترامه".

 

وكان أوزيل أعلن، الأحد في بيان نشره على صفحاته الاجتماعية، اعتزال اللعب على المستوى الدولي.

 

وقال "بحزن بالغ وبعد فترة تفكير طويلة بسبب الأحداث الأخيرة لن ألعب مع ألمانيا على المستوى الدولي مرة أخرى بسبب شعوري بإهانة عنصرية وعدم احترام".

 

وأضاف "اعتدت ارتداء قميص ألمانيا بفخر وحماس لكن لا أشعر بذلك الآن".

 

وكان أوزيل ومواطنه إلكاي غوندوغان، وكلاهما من أصل تركي، التقيا مع أردوغان في لندن في مايو الماضي، والتقطا معه صورة، وسلماه قميصين موقعين، كتب الأول على قميصه "إلى رئيسي".

 

وذكر اللاعب "أعلم أن صورتنا معا تسببت بانتقادات شديدة في الصحف الألمانية، وفي وقت يمكن لبعض الناس اتهامي بالكذب أو بالخداع، فإن الصورة التي التقطناها معا لا تحمل أي نوايا سياسية".

 

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