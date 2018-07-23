جروس يعقد جلسة الحسم مع طارق حامد

يعقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك اليوم الاثنين جلسة مع طارق حامد لاعب الابيض، من أجل حسم موقفه بشكل نهائي بالبقاء أو الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء.





وأكد مصدر مقرب من اللاعب أن طارق يرغب في الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد الاتفاق مع وكيله أحمد يحيي على الاحتراف في احد الدوريات الخليجية.



