رئيس مدينة أبو قرقاص بالمنيا يتفقد استراحة الآثار وحالة المعديات ببني حسن

تفقد العقيد محمد صلاح رئيس مركز أبوقرقاص، استراحة منطقة الاثار ببنى حسن الشروق، بالوحدة المحلية لقرية بنى حسن.



وجاء ذلك في جولة مفاجأة من رئيس المركز لمتابعة أعمال النظافة والتأكد من سير وانتظام العمل، حيث شدد رئيس المركز على النظافة العامة.



كما تفقد رئيس المركز، معدية شيبه بالوحدة المحلية لقرية بنى حسن للوقوف على حالة المعدية، والتأكد من سلامة المعديات وتوافر وسائل الأمان بها والتعرف على مدى التزام أصحاب اللنشات بتعريفة الركوب.



ومن جهة أخرى أوقف رئيس المركز ثلاثة أعمال بناء مخالف بقرية الشيخ تمى، وتم عمل إزالة فورية لهم فى المهد، وذلك أثناء مرور رئيس المركز على القرية.