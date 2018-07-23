محافظ الشرقية: إقامة قصر ثقافة بمركز ومدينة ههيا على مساحة ١٨٣٧.٧ مترمربع

أصدر اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، القرار رقم (٨٣٥١) لسنة 2018 بتجنيب قطعة أرض على مساحة ١٨٣٧.٧ مترمربع، أملاك دولة ملك رئاسة مركز ومدينة ههيا بشارع أحمد عرابي بمدينة ههيا بجوار محكمة ههيا لإقامة قصر ثقافة عليها.





ويأتي ذلك في إطار خطة المحافظة للتوسع في بناء وتشييد قصور الثقافة بمختلف ومراكز ومدن المحافظة.





وأوضح المحافظ أن حدود قطعة الأرض كالأتي:





الحد البحري: مبني محكمة ههيا الكلية بطول ٣٢م





الحد القبلي: صوامع تخزين غلال ههيا وفضاء أملاك دولة بطول ٣٤.١م





الحد الشرقي: صوامع تخزين غلال ههيا بطول ٥٦.٧م





الحد الغربي:شارع احمد عرابي ثم سكك حديد ههيا الزقازيق بطول ٥٥.٦م





وشدد المحافظ علي الجهات المختصة بتنفيذ القرار وفقا للصالح العام.



