ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ألبوم كارول سماحة الجديد يجمعها بـ محمد رحيم

الإثنين 23/يوليه/2018 - 12:43 م
ألبوم كارول سماحة الجديد يجمعها بـ محمد رحيم
كارول سماحة
طباعة
الفجر الفني
 
تتعاون المطربة كارول سماحة مع الملحن محمد رحيم فى أغنية جديدة ضمن ألبومها الجديد، التى تحضر له فى الوقت الحالى، بعد أن تعاونت مع رحيم فى أغلب ألبوماتها السابقة، حيث تجمعهما علاقة صداقة قوية.

وكانت كارول بدأت فى التحضير للألبوم الجديد قبل أن تستقر على إعادة طرح ألبومها السابق "ذكرياتى" فى مصر مرة أخرى مع شركة "صوت القاهرة".

يذكر أن كارول صورت مؤخرا أغنية "صحابى" من الألبوم السابق على طريقة الفيديو كليب، وهى من كلمات نادر عبدالله وألحان رامى عاشور.
المزيد عن: كارول سماحة ومحمد رحيم كارول سماحة المطربة كارول سماحة ألبوم كارول سماحة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الفائز في قائمة أفلام موسم عيد الفطر؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
بيرث جلوري - أستراليا
-
x
13:30
-
تشيلسي - إنجلترا
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/23/2018 1:00:06 PM