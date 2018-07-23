ألبوم كارول سماحة الجديد يجمعها بـ محمد رحيم

تتعاون المطربة كارول سماحة مع الملحن محمد رحيم فى أغنية جديدة ضمن ألبومها الجديد، التى تحضر له فى الوقت الحالى، بعد أن تعاونت مع رحيم فى أغلب ألبوماتها السابقة، حيث تجمعهما علاقة صداقة قوية.





وكانت كارول بدأت فى التحضير للألبوم الجديد قبل أن تستقر على إعادة طرح ألبومها السابق "ذكرياتى" فى مصر مرة أخرى مع شركة "صوت القاهرة".





يذكر أن كارول صورت مؤخرا أغنية "صحابى" من الألبوم السابق على طريقة الفيديو كليب، وهى من كلمات نادر عبدالله وألحان رامى عاشور.