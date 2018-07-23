"الإسكان": 4115 شخص دفعوا مقدمة حجز وحدات العاصمة الإدارية الجديدة

قال هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إنه تم طرح 2048 وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ للحجز، وتتراوح مساحات الوحدات السكنية من 110 إلى 180 متر، وكاملة التشطيب.





وأشار "يونس"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن الموقع الاليكتروني المخصص لحجز وحدات العاصمة الإدارية الجديدة تلقى 9.7 مليون زيارة خلال 4 أيام، موضحًا أن عدد من حصلوا على كلمة المرور كخطوة أولى لحجز وحدة سكنية من العدد المطروح بلغوا 9409 شخص.





وأضاف أن هناك 4115 شخص ملئوا استمارة حجز الوحدات، ودفعوا مقدمة الحجز وتم تحويلها على بنك الإسكان والتعمير، منوهًا بأن حجز الوحدات متوفر حتى 31 يوليو من الشهر الجاري.



