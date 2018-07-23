ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ضبط 1600 كرتونة سجائر مسرطنة قبل توزيعهم بدمياط

الإثنين 23/يوليه/2018 - 12:44 م
ضبط 1600 كرتونة سجائر مسرطنة قبل توزيعهم بدمياط
ضبط سجائر مسرطنة
طباعة
هند الشيال
 
تمكنت قوات خفر السواحل، بالتنسيق مع مديرية أمن دمياط، من ضبط مركب ببوغاز عزبة البرج بدمياط، اليوم الإثنين، على متنها 1600 كرتونة من السجائر المسرطنة كانت في طريقها لدخول دمياط، وتوزيعها على عدة محافظات أخرى، وتمكنت قوات الأمن من إحباط محاولة إدخالها البلاد.

وتم ضبط المركب واحراز الكميات المضبوطة تمهيدًا لإعدامها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، واحتجاز طاقم عمل المركب تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تؤيد قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة قدرها 7 مليون جنيه؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
بيرث جلوري - أستراليا
-
x
13:30
-
تشيلسي - إنجلترا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/23/2018 1:00:06 PM