ضبط 1600 كرتونة سجائر مسرطنة قبل توزيعهم بدمياط

تمكنت قوات خفر السواحل، بالتنسيق مع مديرية أمن دمياط، من ضبط مركب ببوغاز عزبة البرج بدمياط، اليوم الإثنين، على متنها 1600 كرتونة من السجائر المسرطنة كانت في طريقها لدخول دمياط، وتوزيعها على عدة محافظات أخرى، وتمكنت قوات الأمن من إحباط محاولة إدخالها البلاد.



وتم ضبط المركب واحراز الكميات المضبوطة تمهيدًا لإعدامها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، واحتجاز طاقم عمل المركب تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة لتباشر التحقيقات.