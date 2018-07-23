نتنياهو يشيد بموقف ترامب "الصارم" ضد ايران

أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الإثنين، بموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "الصارم" ضد إيران، بعد تحذير شديد اللهجة من ترامب للجمهورية الإسلامية.

وقال نتنياهو في بداية اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي "أود أن أشيد بالموقف الصارم الذي عبر عنه الرئيس ترامب ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم أمس، ضد عدائية النظام الإيراني".

وأضاف أن "إيران هي العدو الرئيسي لإسرائيل".

وكان ترامب قال لإيران في وقت سابق، "لم نعد دولة تتهاون مع كلامكم المختل بشأن العنف والموت... احترسوا!"، وذلك رداً تصريح روحاني أمس، أن "الحرب مع إيران هي أم كل الحروب".