غدا.. قافلة طبية للأسنان في ٣ قرى بالمنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز المنيا، تنظيم قافلة طبية غدًا الثلاثاء، لتقديم الكشف والعلاج لمرضى الأسنان، بالتعاون مع كلية طب الأسنان بجامعة المنيا.



وقال محمد سيد رئيس المركز، إن القافلة سيستمر عملها لمدة 3 أيام بقرى البرجاية وصفط اللبن وزهرة، وستبدأ من غدًا الثلاثاء وتنتهي الخميس المقبل، لافتًا إلى أن القافلة ستقوم بكافة فحوصات الأسنان والعلاج للمرضى، وتأتي بهدف توفير الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمواطنين بالقرى.