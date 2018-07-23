رابح صقر يحيي حفل الذكرى الـ19 لعيد العرش

شارك الفنان السعودي رابح صقر، في أوبريت غنائي جديد بعنوان "شمس الحضارات" يجمع عددًا من الفنانين العرب على حب الملك محمد السادس والشعب المغربي بمناسبة الذكرى الـ19 لعيد العرش.

الأغنية، التي يشرف عليها ‏الأمير مولاي إسماعيل، ابن عمّ الملك، والمهداة له بمناسبة ذكرى عيد العرش هي من كلمات وإنتاج مصعب العنزي، ألحان رضوان الديري وتوزيع المايسترو التونسي عصام الشرايطي المعروف بأعماله الناجحة وإخراج فيصل الحليمي.

وقد وجه رابح صقر، رسالة إلى الملك محمد السادس جاء فيها: "إنه لشرف عظيم لي أن أشارك في ملحمة مهداة لجلالتكم، حفظكم الله وأدام عزكم وجعلكم فخرا للأمة العربية والإسلامية.. محبكم وابنكم رابح صقر".