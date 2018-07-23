محمد يوسف يعقد جلسة مع نجم الأهلي





محمد يوسف؛ المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي، يعقد جلسة اليوم مع رامي ربيعة؛ مدافع الفريق العائد مؤخرا من ألمانيا؛ للوقوف على كافة التفاصيل الخاصة ببرنامجه التأهيلي الذي عاد به من ألمانيا للتعافي من الإصابة في العضلة الضامة.





وعاد ربيعة إلى القاهرة مؤخرا وبرفقته برنامجا شاملا خاصا بوحدات تدريباته التأهيلية التي سيقوم بتنفيذها في إطار تجهيزه للمرحلة القادمة .





يذكر أن ربيعة يسير بخطوات ثابتة وناجحة في تنفيذ برنامجه التأهيلي، حيث نال إشادة البروفيسور الألماني فولفارت؛ طبيب المنتخب الألماني الذي أكد تحسن حالة اللاعب ونجاحه في إتمام المراحل السابقة من البرنامج التأهيلي بنجاح.



