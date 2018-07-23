عبد الدايم يقود تدريبات لاعبي الأهلي الغائبين عن رحلة بتسوانا

حسين عبد الدايم؛ مساعد مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يقود التدريبات اليومية للاعبين الغائبين عن رحلة بتسوانا التي تنطلق فجر غد الثلاثاء لمواجهة تاونشيب المقرر لها السبت القادم في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وبات من المقرر أن ينتظم في التدريبات كلٌّ من أكرم توفيق وعمرو جمال وأحمد علاء ومحمود الجزار وباكا وعمرو بركات وناصر ماهر ومحمد عصام الغندور ومصطفى شوبير وباسم علي، وأحمد ياسر ريان .